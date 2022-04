CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE : LES TEMPÉRAMENTS Saint-Lyphard, 10 mai 2022, Saint-Lyphard.

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE : LES TEMPÉRAMENTS

2022-05-10 20:00:00 – 2022-05-10 21:00:00 Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs

Saint-Lyphard Loire-Atlantique

« Les Tempéraments »

Sextuor vents et piano | Portraits français

Louise Farrenc – Albert Roussel – Vincent d’Indy – Francis Poulenc – Jean Françaix

Le Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique de Cap Atlantique est un lieu de formation, de pratique et de diffusion de la musique ouvert à tous. Pôle d’activités à part entière, il déploie, chaque année, un important volet d’actions culturelles et de diffusion musicale qui représente plus de 80 rendez-vous annuels. C’est pourquoi le Conservatoire offre ce spectacle Les Tempéraments.

Ce sont six musiciens heureux de se retrouver pour faire partager leur plaisir de la musique. La musique de chambre pour vents et piano a inspiré nombre de compositeurs français entre 1850 et 1950. Grâce à cinq compositions pour sextuor, voici une exposition de « portraits français » du classicisme de Louise Farrenc à la fougue et l’humour de Jean Françaix.

Gaëlle Tilizien : piano • Sylvie Nore-Semlali : clarinette • Agnès Abadie : hautbois • Marc Sezestre :

flûte traversière • Eric Bestautte : cor • Alexandra Mauriac : basson

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard

