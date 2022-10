Concert du groupe AZAWAN Mardi 15 novembre, 17h45 Conservatoire Iannis Xenakis

Entrée gratuite

Assistez au concert du groupe Azawan le mardi 15 novembre à 17h45 et découvrez le fruit d’une rencontre entre la musique jazz et le chaâbi.

Le groupe AZAWAN est le fruit d’une rencontre entre Didine Kati, musicien de Chaâbi formé en Algérie puis en France, et de Martin Guerpin, musicologue à l’Université d’Évry et musicien de jazz formé en France et aux États-Unis. Azawan propose une rencontre entre le jazz et le chaâbi et offre une musique originale, à la fois moderne et fidèle aux traditions musicales algériennes. En plus de Didine et de Martin, ensemble et accompagnés d’autres musiciens, ils forment AZAWAN.

Afin d’avoir un avant goût de ce concert et pour les plus curieux d’entre-vous, vous pouvez faire un tour sur la chaîne youtube du groupe et y apprécier leurs créations.

©UnivEvry