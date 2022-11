Ateliers de danses traditionnelles – Thierry Bouffard Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, Villefontaine (38)

Ateliers de danses traditionnelles – Thierry Bouffard Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, Villefontaine (38), 10 décembre 2022, . Ateliers de danses traditionnelles – Thierry Bouffard Samedi 10 décembre, 14h00 Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, Villefontaine (38) avec Thierry BOUFFARD Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, Villefontaine (38) 25, Rue du Berthet Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, 38090 Villefontaine, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:00:00+01:00

2022-12-10T18:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Conservatoire Hector Berlioz CAPI - Villefontaine, Villefontaine (38) Adresse 25, Rue du Berthet Conservatoire Hector Berlioz CAPI - Villefontaine, 38090 Villefontaine, France Age maximum 110 lieuville Conservatoire Hector Berlioz CAPI - Villefontaine, Villefontaine (38)

Conservatoire Hector Berlioz CAPI - Villefontaine, Villefontaine (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//