Folk-Club Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, Villefontaine (38)

Folk-Club Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, Villefontaine (38), 2 décembre 2022, . Folk-Club Vendredi 2 décembre, 19h00 Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, Villefontaine (38)

gratuit

avec ateliers de musiques et danses traditionnelles Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, Villefontaine (38) 25, Rue du Berthet Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine, 38090 Villefontaine, France [{« link »: « https://conservatoire.capi-agglo.fr/musiques-danses-traditionnelles-22-23/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39962 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] FOLK-CLUB Concert à écouter et à danser ! Les folk-clubs permettent aux élèves des ateliers de jouer leurs répertoires et s’affichent comme autant de moments à écouter et à danser les musiques d’Au-vergne & Limousin, de Bretagne, d’Irlande, de Suède et d’autres terroirs ! Vendredi 2 décembre 2022 – 19 h Conservatoire Hector Berlioz CAPI, site de Villefontaine Gratuit – entrée libre Plus d’infos : https://conservatoire.capi-agglo.fr/musiques-danses-traditionnelles-22-23/ source : événement Folk-Club publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:00:00+01:00

2022-12-02T22:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Conservatoire Hector Berlioz CAPI - Villefontaine, Villefontaine (38) Adresse 25, Rue du Berthet Conservatoire Hector Berlioz CAPI - Villefontaine, 38090 Villefontaine, France Age maximum 110 lieuville Conservatoire Hector Berlioz CAPI - Villefontaine, Villefontaine (38)

Conservatoire Hector Berlioz CAPI - Villefontaine, Villefontaine (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//