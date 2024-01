CONCERT DES PROFESSEURS DE JAZZ Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont Les Lilas, lundi 15 janvier 2024.

CONCERT DES PROFESSEURS DE JAZZ Guilhem André, saxophone, Julien Charlet, batterie, Raphaël Schwab, contrebasse et Romain Clerc-Renaud, piano jazz partageront et feront se rencontrer leurs univers et leurs influences ! Lundi 15 janvier, 20h00 Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont Entrée libre , dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T20:00:00+01:00 – 2024-01-15T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-15T20:00:00+01:00 – 2024-01-15T21:30:00+01:00

Concert des professeurs du département jazz: en plus d’être professeurs au conservatoire, ils sont tous artistes et tournent sur de nombreuses scènes prestigieuses avec de nombreux groupes. Guilhem André, saxophone, Julien Charlet, batterie, Raphaël Schwab, contrebasse et Romain Clerc-Renaud, piano jazz se retrouveront sur scène pour une soirée lors de laquelle ils partageront et feront se rencontrer leurs univers et leurs influences !

Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont 35, place charles de Gaulle- 93260 Les lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

jazz concert Les lilas Anglemont auditorium