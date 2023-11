Conférence : L’ART DE PRÉLUDER ! Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis Conférence : L’ART DE PRÉLUDER ! Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont Les Lilas, 9 décembre 2023, Les Lilas. Conférence : L’ART DE PRÉLUDER ! Samedi 9 décembre, 16h00 Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont Entrée libre Allons à la découverte d’un texte fondateur qui met en lumière la flûte baroque, la flûte à bec, le hautbois…lors de cette rencontre avec deux passionnés qui apporteront un éclairage sur la vie artistique et la société de cette époque pour mieux apprécier encore la musique baroque. Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont 35, place charles de Gaulle- 93260 Les lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 58 05 »}, {« type »: « email », « value »: « conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

