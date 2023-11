BALLETS RUSSES – Trois fois quatre mains /1 Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont Les Lilas, 13 novembre 2023, Les Lilas.

Ce concert met à l’honneur le piano à quatre mains, unique formation où les musiciens partagent le même instrument : le clavier, l’espace, les pédales… jouer du piano à quatre mains implique partage, complicité, exigence et proximité rare entre les artistes. Ce programme réunit trois chefs d’œuvres nés dans les bouleversements esthétiques et artistiques du début du 20ème, commandés par la compagnie de Diaghilev à Ravel, Debussy et Stravinsky et qui sont restés inégalés dans leur retentissement et leur aboutissement : Prélude à l’après midi d’un faune de Debussy, La Valse de Ravel et Le Sacre du Printemps de Stravinsky seront donnés dans leurs versions piano à quatre mains qui mettent en avant les possibilités orchestrales de cette formation et concentrent leur puissance musicale.

13/11 – 19h Séance “Venez comme vous êtes”

Cette séance est ouverte à toutes et tous, avec ou sans handicap, dans une atmosphère accueillante et bienveillante. L’information du public et l’environnement détendu permettent à chaque spectateur et à son accompagnateur de profiter de ses émotions sans crainte d’être stigmatisé.

14/11 – 20h Concert tout public

Concert avec “clé d’écoute” pour présenter les oeuvres par Tiziana Leucci

Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont 35, place charles de Gaulle- 93260 Les lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 58 05 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T19:00:00+01:00 – 2023-11-13T20:00:00+01:00

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00