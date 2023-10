Cet évènement est passé CONFÉRENCE : HISTOIRE DE LA DANSE CONTEMPORAINE Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis CONFÉRENCE : HISTOIRE DE LA DANSE CONTEMPORAINE Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont Les Lilas, 14 octobre 2023, Les Lilas. CONFÉRENCE : HISTOIRE DE LA DANSE CONTEMPORAINE Samedi 14 octobre, 16h00 Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont entrée libre dans la limite des places disponibles CONFÉRENCE

HISTOIRE DE LA DANSE CONTEMPORAINE

A l’invitation du département danse, Virginie Garandeau, professeure au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris abordera les origines de la danse contemporaine et les figures marquantes du XXème siècle comme Isadora Duncan, Mary Wigman, José Limon, Martha Graham… Une rencontre avec une intervenante passionnante ! Conservatoire Gabriel Fauré – Les Lilas – Auditorium d’Anglemont 35, place charles de Gaulle- 93260 Les lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00 danse contemporaine Détails Catégories d’Évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Conservatoire Gabriel Fauré - Les Lilas - Auditorium d'Anglemont Adresse 35, place charles de Gaulle- 93260 Les lilas Ville Les Lilas Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Conservatoire Gabriel Fauré - Les Lilas - Auditorium d'Anglemont Les Lilas latitude longitude 48.882745;2.418758

Conservatoire Gabriel Fauré - Les Lilas - Auditorium d'Anglemont Les Lilas Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les lilas/