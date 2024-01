Aperçu des techniques et modes de taille haute-tige Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, samedi 27 janvier 2024.

Aperçu des techniques et modes de taille haute-tige C’est maintenant la saison pour tailler les arbres Samedi 27 janvier, 09h00 Conservatoire et Jardin botaniques adhérent-e-s et actifs-ves ProSpecieRara CHF 120.-, autres CHF 160.-

Début : 2024-01-27T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Pour faire des tailles de formation, mais aussi des tailles de fructification, du point de vue théorique, tout en montant sur l’échelle et mettant la main au sécateur.

Rocade en cas de mauvais temps: 3 février

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

ProSpecieRara