La carte géographique: objet patrimonial et témoin d’une exploration Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’Évènement: Chambésy La carte géographique: objet patrimonial et témoin d’une exploration Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, 14 novembre 2023, Chambésy. La carte géographique: objet patrimonial et témoin d’une exploration Mardi 14 novembre, 12h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit Venez découvrir des cartes, ces objets patrimoniaux conservés dans nos archives, et comprendre comment il est possible de revivre une exploration botanique à travers nos herbiers. Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse de nos collections et de nos projets de recherche en compagnie d’expert·e·s (botaniste, conservateur·trice, horticulteur·trice ou chercheur·euse).

Consultez notre offre complète d’ateliers et de visites Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch [{« type »: « email », « value »: « visites.cjb@ville-ge.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0224185100 »}] [{« link »: « https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/conservatoire-jardin-botaniques/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T12:30:00+01:00 – 2023-11-14T13:30:00+01:00

2023-11-14T12:30:00+01:00 – 2023-11-14T13:30:00+01:00 Jean-Philippe Chassot – CJBG Détails Catégorie d’Évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy Lieu Ville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy latitude longitude 46.227628;6.146735

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/