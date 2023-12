Le Paradis des anches – concerts du CNSMDP Conservatoire Erik Satie Bagnolet, 17 janvier 2024, Bagnolet.

Le Paradis des anches – concerts du CNSMDP Mercredi 17 janvier 2024, 19h00 Conservatoire Erik Satie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Paradis des anches

Joana Fernandes Soares, hautbois / cor anglais

Anaïde Apelian, clarinette

Camille Rocher, basson

Ludwig van Beethoven, Variations sur un thème de Mozart « La cidarem la mano » (10′)

Ludwig van Beethoven, Trio pour deux hautbois et cor anglais en ut majeur Op. 87 (16′)

Charles Huguenin, Trio pour hautbois, clarinette et basson n°1 Op. 30 (10′)

Alexandre Tansman, Suite pour trio d’anches (11′)

Biographie

L’ensemble le Paradis des anches est un trio d’anches né d’une envie commune de Joana, hautboïste, Camille, bassoniste et Anaïde clarinettiste, de jouer ensemble pour présenter et défendre ce répertoire peu représenté.

Après une licence de musique de chambre dans la classe de Michel Moragues, le Paradis des Anches entre en 2023 en master de musique de chambre au CNSMDP.

Outre le fait d’interpréter ce répertoire, la médiation occupe une place importante au sein du trio, qui l’expérimente au sein de l’association Aurore pour des concerts divers et variés.

Conservatoire Erik Satie 36, rue Pierre et Marie Curie, Bagnolet Bagnolet 93170 Malassis Seine-Saint-Denis Île-de-France

