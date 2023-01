Conservatoire en fête Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Conservatoire en fête Saint-Malo, 21 janvier 2023, Saint-Malo . Conservatoire en fête 6 Place Bouvet Saint-Servan Théâtre de l’Hermine Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Servan 6 Place Bouvet

2023-01-21 15:00:00 – 2023-01-22 19:00:00

Saint-Servan 6 Place Bouvet

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Le Conservatoire fait appel à ses classes, à des ensembles associatifs du territoire, à la restitution de projets musicaux des écoles primaires et aux formations des écoles de musique du réseau de la Bretagne nord pour animer ce temps fort. Des ensembles instrumentaux, en passant par la voix, la danse ou encore le théâtre, plongez avec tous ceux qui font vivre l’établissement tout au long de l’année. Une occasion unique de découvrir la multitude de projets et de formes artistiques.

En plus des élèves du Conservatoire, la scène est partagée avec des invités : ensembles associatifs du territoire, restitution de projets artistiques d’écoles primaires, formations des écoles de musique du réseau de la Bretagne nord … un week-end à ne surtout pas manquer ! conservatoire@saint-malo.fr +33 2 99 56 32 25 Saint-Servan 6 Place Bouvet Saint-Malo

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Théâtre de l'Hermine Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Servan 6 Place Bouvet Ville Saint-Malo lieuville Saint-Servan 6 Place Bouvet Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Théâtre de l'Hermine Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Conservatoire en fête Saint-Malo 2023-01-21 was last modified: by Conservatoire en fête Saint-Malo Saint-Malo Théâtre de l'Hermine 21 janvier 2023 6 place Bouvet Saint-Servan Théâtre de L'Hermine Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine