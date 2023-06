A.K.O. Akata Kolo Orchestra // La Boutique s’échappe 2023 Conservatoire Edgar Varèse Gennevilliers, 9 septembre 2023, Gennevilliers.

A.K.O. Akata Kolo Orchestra // La Boutique s’échappe 2023 Samedi 9 septembre, 19h00 Conservatoire Edgar Varèse Concert gratuit

LA BOUTIQUE S’ECHAPPE – Balades musicales et hybrides

Avec ses balades musicales et hybrides, le Collectif La Boutique essaime sa programmation en petite formation sur le territoire des Hauts-de-Seine.

Le Collectif amène la musique – mais pas que ! – dans des ateliers d’artistes, un ancien hangar, un conservatoire…

Les artistes se succèdent dans des séries de concerts et performances mêlant la musique à la danse, au théâtre, aux arts visuels, ou encore au documentaire sonore.

. Samedi 9 septembre, 19h, Conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers

AKATA KOLO ORCHESTRA

Akata Kolo Orchestra, c’est le projet que mènent depuis 2021 neuf musiciens natifs du Conservatoire Départemental de Gennevilliers. Débarquant chacun d’horizons musicaux différents, leur appétit pour le groove et leur soif de punch les rassemblent autour de cette musique festive, rythmée et dansante qu’est l’Afrobeat.

Composé d’une section de cuivres tonitruante, d’une infatigable section rythmique et d’une chanteuse, le collectif A.K.O se tient tout disposé à faire transpirer et bouger son public jusqu’au bout de la nuit.

Conservatoire Edgar Varèse 13 rue Louis Calmel 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T19:00:00+02:00 – 2023-09-09T20:00:00+02:00

