Transatlantic Roots // La Boutique s’échappe 2023 Conservatoire Edgar Varèse Gennevilliers, 9 septembre 2023, Gennevilliers.

LA BOUTIQUE S’ECHAPPE – Balades musicales et hybrides

Avec ses balades musicales et hybrides, le Collectif La Boutique essaime sa programmation en petite formation sur le territoire des Hauts-de-Seine.

Le Collectif amène la musique – mais pas que ! – dans des ateliers d’artistes, un ancien hangar, un conservatoire…

Les artistes se succèdent dans des séries de concerts et performances mêlant la musique à la danse, au théâtre, aux arts visuels, ou encore au documentaire sonore.

. Samedi 9 septembre, 17h30, Conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers

TRANSATLANTIC ROOTS

Bruno ANGELINI piano / Eric ECHAMPARD percussions / Fabrice MARTINEZ trompette et bugle

« Ce projet, piano, trompette et contrebasse, vise à approfondir, exacerber, la tension entre la culture afro-américaine et la culture européenne, mais aussi à articuler et révéler leurs points communs. » (Radio France)

Conservatoire Edgar Varèse 13 rue Louis Calmel 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T17:30:00+02:00 – 2023-09-09T18:30:00+02:00

Jeff Humbert