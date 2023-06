Collectif La Boutique – Nous Les Vivant.e.s // La Boutique s’échappe 2023 Conservatoire Edgar Varèse Gennevilliers, 8 septembre 2023, Gennevilliers.

Collectif La Boutique – Nous Les Vivant.e.s // La Boutique s’échappe 2023 Vendredi 8 septembre, 17h00 Conservatoire Edgar Varèse Concert gratuit

LA BOUTIQUE S’ECHAPPE – Balades musicales et hybrides

Avec ses balades musicales et hybrides, le Collectif La Boutique essaime sa programmation en petite formation sur le territoire des Hauts-de-Seine.

Le Collectif amène la musique – mais pas que ! – dans des ateliers d’artistes, un ancien hangar, un conservatoire…

Les artistes se succèdent dans des séries de concerts et performances mêlant la musique à la danse, au théâtre, aux arts visuels, ou encore au documentaire sonore.

. Vendredi 8 septembre,19h, Conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers

Clément DUTHOIT saxophone / Emmanuelle BRUNAT clarinette basse / Fabrice MARTINEZ trompette / Vincent REYNAUD basson / Vincent ARNOULT hautbois / Nicolas FARGEIX clarinette / David POURADIER-DUTEIL batterie / Yves ROUSSEAU contrebasse

Tout au long de l’année 2021, des ateliers radiophoniques ont été mis en place pour des publics Montreuillois particulièrement fragilisés par la crise sanitaire.

Une version scénique des textes issus de ces ateliers a été présentée au Nouveau Théâtre de Montreuil et à Avignon. Le Collectif La Boutique arrive à Gennevilliers pour proposer la Musicale de cette création au public des Hauts-de-Seine !

En première partie du concert, dès 17h, retrouvez deux concerts issues des classes de Piano Jazz et de Clarinettes Urbaines du Conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers !

Conservatoire Edgar Varèse 13 rue Louis Calmel 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T17:00:00+02:00 – 2023-09-08T20:00:00+02:00

©Marge Design