STEV’IN MY MIND Conservatoire Edgar-Varèse, 22 mars 2023, Gennevilliers.

STEV’IN MY MIND Mercredi 22 mars 2023, 19h00 Conservatoire Edgar-Varèse

Afrojazz – Machine à Groove

Conservatoire Edgar-Varèse 13 rue Louis Calmel, 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France

« L’esprit résonne dans ma tête , comment rester insensible une mélodie de Stevie, comment ne pas bouger son corps sur un groove de Stevie ? «

C’est sur ce constat que nait le désir de monter cette machine à groove par Fabrice Martinez. Le musicien se plonge dans la musique de Stevie Wonder, et réunit pour l’occasion une équipe internationale de choc. Il est aux commandes de la Transe, à la trompette, au bugle et à la direction artistique. Il était de l’ONJ d’Olivier Benoit, mais aussi avec Tony Allen, Alpha Blondie, Sergent Garcia, Supersonic… autant dire un sérieux parcours et une grande expérience de la scène !

« Pas question de reprendre texto du Wonder et de n’en faire qu’une pâle copie, je veux m’imprégner de ses harmonies, ses rythmiques et les traiter comme des standards, improviser au dessus de la magie de sa musique, et que l’on s’amuse tous ensemble à transmettre du plaisir ! »

Fabrice Martinez rêvait depuis un moment de réunir ces artistes autour de lui. Grâce au Collectif la Boutique et son réseau Air Artistes, cela devient réalité ! Il se pourrait bien que nous ayons quelques surprises de featuring, mais pour l’instant le mystère demeure… Ce qui n’est pas mystérieux, c’est bien la création de ce nouveau projet qui va faire bouger nos corps dans une salle surchauffée et bondée, la sueur au front…

Esprit, es-tu là?



