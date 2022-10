CONSERVATOIRE DU PAYS DE MONTBELIARD : SONG BOOKS Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Doubs EUR John Cage

Song Books est une collection d’oeuvres courtes de John Cage, composée et compilée par le compositeur en 1970. Les chanteurs et comédiens investiront les lieux pour une déambulation composée de performances qui s’annoncent surprenantes.

À travers des actions scéniques distribuées dans l’espace et des chants avec ou sans transformations électroniques, John Cage raconte la rencontre entre le philosophe écologiste américain Henry Thoreau et Erik Satie.

Travail conduit par Nicholas Isherwood et Jacopo Baboni Schilingi

