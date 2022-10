Conservatoire du Pays de Montbéliard – L’Instant baroque Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Beaucoup de partitions de J.S. Bach sont comme des palimpsestes, elles laissent apparaître en arrière-plan des traces d’élaborations plus anciennes. À maints endroits affleurent, ou se révèlent, des éléments déjà présents dans des compositions antérieures et parfois, comme c’est le cas dans L’offrande musicale, un thème qui est la vraie clef de voûte de l’œuvre. J.S. Bach : Sonate en si m BWV 1030, Offrande Musicale BWV 1079 (extraits)

Flûte traversière baroque, violon, viole de gambe et clavecin. Le dimanche à 11h, En prélude à 10 h les Musées vous accueilleront pour une flânerie dans les collections. En partenariat avec les Musées de Montbéliard. Réservation indispensable au 03 81 99 22 57 ou musees@montbeliard.com. Rue du Château Château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard

