Conservatoire du Pays de Montbéliard : Les bases de l’échauffement et de la préparation avant un concert Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Conservatoire du Pays de Montbéliard : Les bases de l’échauffement et de la préparation avant un concert Montbéliard, 3 décembre 2022, Montbéliard. Conservatoire du Pays de Montbéliard : Les bases de l’échauffement et de la préparation avant un concert

4 cour du château Conservatoire Montbéliard Doubs Conservatoire 4 cour du château

2022-12-03 – 2022-12-03

Conservatoire 4 cour du château

Montbéliard

Doubs EUR 22.5 25 Axé sur la pratique, cet atelier animé par le kinésithérapeute Eric Dufour a pour objectif de vous préparer physiquement et mentalement à la scène.

À travers de nombreux exercices, notamment sur la respiration et la relaxation, vous découvrirez les potentiels que l’on peut développer grâce à son corps afin d’améliorer vos performances scéniques vocales ou instrumentales. INTERVENANT : Éric Dufour Tarifs : plein (25€) / réduit (22,50€) – Gratuit pour les élèves et enseignants du Conservatoire et les abonnés Moloco et Poudrière

Renseignements et inscriptions : accompagnement@lemoloco.com ou 03 81 30 78 35 Proposé par le Conservatoire et le Moloco avec le soutien du Département du Doubs. accompagnement@lemoloco.com +33 3 81 30 78 35 Conservatoire 4 cour du château Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Conservatoire 4 cour du château Ville Montbéliard lieuville Conservatoire 4 cour du château Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

Conservatoire du Pays de Montbéliard : Les bases de l’échauffement et de la préparation avant un concert Montbéliard 2022-12-03 was last modified: by Conservatoire du Pays de Montbéliard : Les bases de l’échauffement et de la préparation avant un concert Montbéliard Montbéliard 3 décembre 2022 4 cour du château Conservatoire Montbéliard Doubs Doubs Montbéliard

Montbéliard Doubs