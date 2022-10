CONSERVATOIRE DU PAYS DE MONTBELIARD : CONFERENCE : MOZART, LE PRODIGE SALZBOURGEOIS Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

CONSERVATOIRE DU PAYS DE MONTBELIARD : CONFERENCE : MOZART, LE PRODIGE SALZBOURGEOIS

Grand amphithéâtre de l'Université Place Tharradin Montbéliard

2023-02-27 18:00:00

2023-02-27 18:00:00 – 2023-02-27

Doubs CONFÉRENCE ILLUSTRÉE (ouverte sans inscription) En 2023, le Conservatoire du Pays de Montbéliard et l’Université Ouverte poursuivent ce cycle de conférences et d’ateliers de Culture musicale intitulé « Un an avec… ». Cette année est Un an avec… Mozart

Les auditeurs ont le choix d’assister soit aux conférences, soit aux séances d’atelier, soit à l’ensemble des interventions. DEUX ATELIERS SANS PRÉREQUIS MUSICAL

(inscription gratuite : uo@agglo-montbeliard.fr)

Vendredi 6 janvier de 14 h à 16 h – Montbéliard, Conservatoire

Salzbourg, une principauté ecclésiastique et musicale

Vendredi 3 février de 14 h à 16 h – Montbéliard, Conservatoire

Gluck, ou l’invention du classicisme PAR DENIS MORRIER, PROFESSEUR DE CULTURE MUSICALE

