ALIAS Hommage au statut de la femme Dans le cadre de la saison numérique # 6 du Département du Doubs Alias est une création originale multiforme proposée par le compositeur Jacopo Baboni Schilingi rassemblant un ensemble de compositions musicales interactives, mis en scène à travers des dispositifs scéniques originaux. Cinq dispositifs sont envisagés lors de ces performances. L'originalité du projet réside autant dans la mise en scène de ces portraits de femmes que dans le lien entre musicalité des corps et traçabilité sonore. Avec le soutien de MA scène nationale – En collaboration avec l'Ensemble de Musique Interactive Entrée libre – Accueil dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

