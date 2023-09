Découverte de La Garde-Freinet Conservatoire du Patrimoine La Garde-Freinet, 16 septembre 2023, La Garde-Freinet.

Découverte de La Garde-Freinet Samedi 16 septembre, 14h30 Conservatoire du Patrimoine Nombre de place limité à 20. 2 € par personne. Inscription obligatoire.

Au XIVe siècle, les habitants du village médiéval du Fort-Freinet décidèrent de descendre s’installer sur un col, à proximité des routes. L’habitat s’organisa alors autour de l’église chapelle Saint-Clément.

Au cours d’une déambulation dans les ruelles médiévales, jusqu’aux quartiers neufs de la période industrielle, vous découvrirez différents lieux, témoins de l’évolution du village et de la vie des habitants qui l’ont façonné : l’église, les fontaines, le lavoir, l’ancienne mairie, l’aire à blé, etc.

Les activités qui ont fait prospérer la communauté, telles que la bouchonnerie, l’élevage des vers à soie ou l’exploitation de la châtaigne vous seront également contées.

Conservatoire du Patrimoine Chapelle Saint-Jean 83680 La Garde-Freinet La Garde-Freinet 83680 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494430857 »}, {« type »: « email », « value »: « cpatfreinet@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.conservatoiredufreinet.org/animations-public/decouverte-de-la-garde-freinet/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

