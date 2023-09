Visite guidée du village médiéval du Fort-Freinet Conservatoire du Patrimoine La Garde-Freinet, 16 septembre 2023, La Garde-Freinet.

Visite guidée du village médiéval du Fort-Freinet Samedi 16 septembre, 09h30 Conservatoire du Patrimoine Nombre de place limité à 20 personnes. 2 €. Réservation obligatoire.

L’ancien village médiéval de La Garde-Freinet, installé sur un piton rocheux, domine toutes les vallées environnantes. Protégé par un impressionnant fossé et les falaises naturelles, on y accède par un chemin escarpé, ménagé en lacets à certains endroits. L’organisation du village est encore visible à travers les vestiges des murs du XIIe siècle ou la rue principale qui sépare le village du « château ». Le Fort-Freinet fait partie de ces sites exceptionnels et rares qu’il est possible de visiter.

Cette visite comprend 1h de marche sur un sentier en pente. Prévoir des chaussures adaptées.

Conservatoire du Patrimoine Chapelle Saint-Jean 83680 La Garde-Freinet La Garde-Freinet 83680 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Sylvie TROUVE