Visite guidée du Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes 16 et 17 septembre Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes Pour les journées européennes du Patrimoine, les visites sont gratuites / le nombre de places est limitée à 18 personnes maximum par groupe.

La visite guidée de la Collection du Patrimoine Hospitalier de Rennes est un voyage à travers l’histoire de la Médecine et des Soins. La collection est organisée autour de différents espaces: dentaire, médecine, chirurgie, radiologie, pharamcie et soins. Elle comprend une vaste gamme d’objets, allant des instruments chirurgicaux anciens aux uniformes du personnel hospitalier, en passant par des équipements de radiologie et de pharmacie.

Depuis sa fondation, le conservatoire s’est attaché à rassembler des objets, des documents et des témoignages qui nous éclairent sur les pratiques d’autrefois.

La visite dure 1h30 et vous êtes accompagnés par des médiateurs passionnés par le sujet.

Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes 64 rue de Saint Malo 35000, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 28 86 28 https://www.cphr.fr [{« type »: « email », « value »: « cph.rennes@gmail.com »}] Le Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes (CPHR) est une association créée en juin 2011 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, à l’objet de « fédérer les initiatives visant à l’identification, la collecte, la restauration, la préservation, la valorisation du patrimoine hospitalier régional de Bretagne.

Elle assure la promotion des collections (5000 objets, documents écrits, numériques et sonores, dont environ 1000 sont exposés) sous la forme de visites guidées, manifestations, conférences, prêts, publications à caractère pédagogique, social, culturel ou éducatif ». Métro place Sainte Anne, bus ligne 31 arrêt « Hôtel Dieu », ligne 12 arrêt « Square de la Rance », parking souterrain Hoche. Accès personnes à mobilité réduite et ascenceur

