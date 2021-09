Paris Mairie du 8e arrondissement île de France, Paris Conservatoire du 8e arrondissement – Camille Saint-Saëns Mairie du 8e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Conservatoire du 8e arrondissement – Camille Saint-Saëns Mairie du 8e arrondissement, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Concert du Conservatoire Camille Saint-Saëns – Concert de musique classique Dans le cadre du Festival Camille Saint-Saëns, le programme proposé à ce concert fera entendre des œuvres de l’inventeur de la musique de film et également des pièces de ses contemporains. Le concert fera notamment entendre le Carnaval des animaux, dans une version sextuor à vents et percussions. Avec le soutien de : Mairie du 8e arrondissement Nuit Blanche -> Nuit Blanche Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne Paris 75008

