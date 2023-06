Culture Autrement – Ensemble Il Caravaggio – Dance Square Conservatoire du 11e Charles Munch site Piver Paris, 30 juin 2023, Paris.

Culture Autrement – Ensemble Il Caravaggio – Dance Square Vendredi 30 juin, 19h00 Conservatoire du 11e Charles Munch site Piver Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com

L’Ensemble Il Caravaggio fondé par la claveciniste et chef de chant Camille Delaforge. Il explore les répertoires lyriques français et italien en faisant émerger des répertoires inédits de toutes les époques musicales.

Cette année, l’Ensemble Il Caravaggio propose une rencontre musicale entre artistes et public, Dance Square, en compagnie d’Annie Couture et de Sébastien Clément. Au son de la vielle à roue et de la percussion, les artistes alterneront danses et chansons populaires, et proposeront au public de découvrir les danses que sont les branles de la Renaissance et la Saltarelle. Accessible à tous, ce moment convivial permettra au public de danser en voyageant à l’époque de la Renaissance. Ensemble, ils rêveront médiéval, bougeront renaissance, dialogueront percussion….

Conservatoire du 11e Charles Munch site Piver 7 passage Piver 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00

© Les Agents Réunis