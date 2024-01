CONCERTI GROSSI Conservatoire d’Orléans Orléans, samedi 24 février 2024.

Les célèbres Concerti Grossi d’Arcangelo Corelli en concert

Les Folies françoises et les élèves du Conservatoire d’Orléans se rejoignent, en orchestre, le 24 février à la Salle de l’Institut pour restituer le fruit de plusieurs séances de travail ensemble autour des Concerti grossi.

Vous entendrez également des pièces de Stradella, Muffat, Haendel et Geminiani !

Bien que Stradella fût certainement l’un des premiers à utiliser le style concertant à la fin du 17ème siècle, les Concerti Grossi op.VI composés par Arcangelo Corelli restent les plus célèbres. Cela tient sûrement du fait que de nombreux génies, comme Muffat et Haendel, ont rendu visite à Corelli pour étudier auprès du Maestro cette forme instrumentale. Jusqu’à Geminiani, l’un de ses disciples, qui lui rendra hommage en réorchestrant les sonates de l’opus V, et notamment la célèbre Follia !

L’orchestre, composé d’élèves du Conservatoire, répondra comme un grand chœur au Concertino composé de quatre musiciens des Folie françoises.

Un projet de médiation qui met à l’honneur la rhétorique propre à cette musique baroque, à l’invitation du Conservatoire d’Orléans sur sa saison 2023-2024.

