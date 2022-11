Matinée du Piano par Gabriele Carcano Conservatoire d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Billet : 5 euros Accès gratuit : moins de 18 ans, élèves des Écoles de musique et des Conservatoires, sur présentation d'un justificatif.

Récital « Voyage vers l'Afrique avec Scarlatti, Chopin et Ligeti » par Gabriele Carcano

Dimanche 11 juin 2023 à 10h45 dans la Salle de l'Institut, découvrez Gabriele Caracano, pianiste de talent, qui vous fera voyager vers l'Afrique avec sa musique.

Programme de « Voyage vers l'Afrique avec Scarlatti, Chopin et Ligeti »

Domenico Scarlatti, 4 Sonates
Fred Onovwerosuoke, Studies in African Rhythms, Jali
György Ligeti, Étude n°3, Touches Bloquées
Fred Onovwerosuoke, Studies in African Rhythms, Ogaye
György Ligeti,

Étude n°8 – Fém

Étude n°5 – Arc-en-ciel Frédéric Chopin, Prélude op. 28 n°2 György Ligeti, Étude n°4 – Fanfares Frédéric Chopin, Prélude op. 28 n°3 György Ligeti, Étude n°11 – En suspens Frédéric Chopin,

Prélude op. 28 n°21

Impromptu n°2 op. 36

Polonaise-Fantaisie op. 61 Billet : 5 euros

Accès gratuit : moins de 18 ans, élèves des

Écoles de musique et des Conservatoires,

sur présentation d’un justificatif.

