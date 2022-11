10ème Concours International de piano d’Orléans Junior « Brin d’herbe » 2023 Conservatoire d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

10ème Concours International de piano d’Orléans Junior « Brin d’herbe » 2023 Conservatoire d’Orléans, 20 avril 2023, Orléans. 10ème Concours International de piano d’Orléans Junior « Brin d’herbe » 2023 20 – 23 avril 2023 Conservatoire d’Orléans

Entre 3 et 10€

10ème Concours international de piano d’Orléans junior « Brin d’Herbe » du 20 au 23 avril 2023 Conservatoire d’Orléans 4 place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/orleans-concours-international/evenements/10e-concours-international-de-piano-d-orleans-junior-brin-d-herbe-2023 »}] La 10e édition du Concours international de piano d’Orléans junior « Brin d’Herbe » se déroulera en avril 2023, Salle de l’Institut.

Le Concours réunira de jeunes pianistes du monde entier autour du répertoire de 1900 à nos jours. Une œuvre pour piano, commandée au compositeur français Gérard Pesson, sera donnée en création. Le Jury sera composé des pianistes Dana Ciocarlie, Takuya Otaki et Imri Talgam et décernera plusieurs Prix et Prix spéciaux aux lauréats, sur trois niveaux de compétition. Dates du Concours : du jeudi 20 au dimanche 23 avril 2023

Lieu : Salle de l’Institut, Orléans. Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 avril (après-midis) :

– Epreuve du Concours (ouvertes au public)

Les jeunes candidats des 3 niveaux présenteront leur programme devant le Jury. Dimanche 23 avril :

– 15h : Concert des lauréats puis Remise des Prix. Concours ouvert au public. TARIFS : Épreuves des 20, 21, 22 avril tarif d’une demi-journée :

→ Tarif plein : 5€

→ Tarif réduit* : 3€ Concert des lauréats 23 avril :

→ Tarif plein : 5€

→ Tarif réduit* : 3€ Pass Complet** : accès aux trois demi-journées d’épreuves et au concert des lauréats :

→ Tarif plein : 10€

→ Tarif réduit* : 7€ *Tarif réduit pour les enfants de moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi. Gratuité pour les étudiants et élèves des conservatoires de la Région Centre-Val de Loire. **Egalement en vente sur www.helloasso.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T14:00:00+02:00

2023-04-23T17:00:00+02:00 © Pol – Graphisme Benoît Matrion

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Conservatoire d'Orléans Adresse 4 place Sainte-Croix 45000 Ville Orléans lieuville Conservatoire d'Orléans Orléans Departement Loiret

Conservatoire d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

10ème Concours International de piano d’Orléans Junior « Brin d’herbe » 2023 Conservatoire d’Orléans 2023-04-20 was last modified: by 10ème Concours International de piano d’Orléans Junior « Brin d’herbe » 2023 Conservatoire d’Orléans Conservatoire d'Orléans 20 avril 2023 Conservatoire d'Orléans Orléans orléans

Orléans Loiret