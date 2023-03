Matinée du Piano par Takuya Otaki et Imri Talgam Conservatoire d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Matinée du Piano par Takuya Otaki et Imri Talgam Conservatoire d’Orléans, 16 avril 2023, Orléans. Matinée du Piano par Takuya Otaki et Imri Talgam Dimanche 16 avril, 10h45 Conservatoire d’Orléans TARIFS : Billet : 5 euros Accès gratuit : moins de 18 ans, élèves des Écoles de musique et des Conservatoires, sur présentation d’un justificatif. Billetterie sur place ou en ligne : www.helloasso.com/associations/ orleans-concours-international En ouverture du Concours international de piano d’Orléans junior « Brin d’herbe », nous vous donnons rendez-vous le dimanche 16 avril à 10h45 – Salle de l’Institut avec Takuya Otaki et Imri Talgam, deux de nos jury Brin d’herbe et respectivement lauréats du Concours international de piano d’Orléans en 2016 et 2014 pour un récital exceptionnel à quatre mains. Au programme : TAKUYA OTAKI

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit Gérard Pesson

Ambre nous resterons IMRI TALGAM

Sergueï Rachmaninov

Prelude op.32/12

Six moments musicaux: op.16/4

Prelude op.32/10

Etude Tableaux op.39/9 Sergueï Prokofiev

Scherzo extrait de la Symphonie n.5 (transcription pour piano de Nikita Mndoyants) Gérard Pesson

Vexierbilder II: 1. Speech of clouds IMRI TALGAM & TAKUYA OTAKI

Witold Lutoslawski

Variations sur un thème de Paganini Conservatoire d’Orléans 4 place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T10:45:00+02:00 – 2023-04-16T12:00:00+02:00

Piano Matinée du Piano © P.Montisci et © Jean-Baptiste Millot

