Mythique Terry Riley, créateur d’In C Conservatoire d’Orléans, 1 avril 2023, Orléans.

Mythique Terry Riley, créateur d’In C Samedi 1 avril, 18h00 Conservatoire d’Orléans Entrée libre

De Terry Riley, compositeur et musicien dit « minimaliste », on connaît surtout In C, première œuvre de musique répétitive, qui jouit, depuis sa création d’une popularité internationale incontestée. In C masque néanmoins l’œuvre immense de Terry Riley et la place fondatrice que le compositeur occupe dans l’histoire des arts et de la musique.

En écho au spectacle In C // 20 Sonneurs, d’Erwan Keravec, donné au Campo Santo, par le Théâtre d’Orléans, le 23 mai 2023.

Conservatoire d’Orléans 4 place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

gratuit