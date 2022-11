Matinée du Piano par Alim Beisembayev Conservatoire d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Matinée du Piano par Alim Beisembayev Dimanche 29 janvier 2023, 10h45 Conservatoire d'Orléans

Billet : 5 euros Accès gratuit : moins de 18 ans, élèves des Écoles de musique et des Conservatoires, sur présentation d’un justificatif. Billetterie sur place ou en ligne : https://www.helloasso.com/associations/orleans-concours-international

Récital par Alim Beisembayev, Premier Prix du Concours International de piano de Leeds 2021 (Salle de l’Institut, Orléans) Steinway Prizewinner Concert Conservatoire d’Orléans 4 place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Venez découvrir le pianiste Kazakh, Alim Beisembayev, Premier prix du Concours international de piano de Leeds 2021, qui interprétera son récital « Promenade classico-romantique » le dimanche 29 janvier 2023 à 10h45 dans la Salle de l’Institut. Programme :

Joseph Haydn, Variations en fa mineur Franz Liszt, Transcendental Etudes n° 9-12 Sergueï Rachmaninov,

Prélude Op. 23/4 en ré majeur

Moments Musicaux op. 16 n° 2

Etudes-Tableaux Op. 33/3 en do mineur

Etudes-Tableaux Op. 39/5 en mi bémol mineur

—–

Steinway Prizewinner Concert

