Le Réacteur présente ISSY JAZZ WORKSHOP CONCERT Conservatoire d’Issy – Salle d’Orgue, 27 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Entrée libre

A l’issue d’un stage de 4 journées au Réacteur, Issy Jazz Workshop présente une restitution du travail des élèves. Ensuite le trio Maxime Jean-Louis, Franck Filosa et Franck Avitabile

Conservatoire d’Issy – Salle d’Orgue 11 Rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

En partenariat avec le Réacteur, le concert de clôture du Issy Jazz Workshop dans la salle d’Orgue du conservatoire Niedermeyer est l’ocassion de découvrir le travail des élèves à travers une resitution musicale.

Ce temps de présentation est suivi du concert des jazzmen Maxime Jean-Louis au saxophone; Franck Filosa à la batterie et avec la participation exceptionnelle du pianiste Franck Avitabile.

Maxime Jean-Louis C’est à 11 ans que Maxime débute le saxophone, il s’oriente alors très vite vers le jazz, initié par la collection de disques de son père. En 2001, c’est la rencontre avec la musique électronique et le label F COM de Laurent Garnier, il joue avec le DJ écossais Aqua Bassino. Il se produit désormais régulièrement dans les clubs de jazz de la capitale avec des formations plus acoustiques mais il affectionne toujours cette combinaison jazz et de musique électronique.

Franck Filosa débute ses études musicales à l’École de Musique de Solliès-Toucas (var) dirigée par Yvan puis Lionel Belmondo et étudie la batterie avec Christian Césaro et Bruno Ziarelli. Il fait un bref passage au conservatoire de Toulon en percussion classique puis se consacre essentiellement à la batterie. En 1988 il commence à se produire dans divers établissements de la région PACA et enseigne la batterie à l’Ecole de musique de Solliès-Toucas. Il joue dans le quintet de la flûtiste Elisabeth Couette avec Lionel Belmondo, Nathalie Blanc et Laurent Pézière.

Franc Avitabile fut un protégé de Michel Petrucciani qui appréciait chez lui un élan déterminé, un investissement des plus sérieux dans l’exploration du jeu en trio, un goût pour la virtuosité éclairée et un savoir harmonique acquis après s’être longuement penché sur la musique des grands pianistes de jazz du XXe siècle. Il compte parmi les plus intéressants des pianistes français qui, ancrés dans la tradition du jazz, inventent de nouvelles façons de cheminer sur des sentiers que l’on pourrait croire balisés.



