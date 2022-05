Conservatoire : Dimanche Champêtre

Conservatoire : Dimanche Champêtre, 26 juin 2022, . Conservatoire : Dimanche Champêtre

2022-06-26 – 2022-06-26 EUR Pour conclure l’année scolaire, différentes prestations des élèves sont organisées dans le parc du Conservatoire, représentant la diversité, en musique, danse et théâtre et toujours dans le collectif. Pour conclure l’année scolaire, différentes prestations des élèves sont organisées dans le parc du Conservatoire, représentant la diversité, en musique, danse et théâtre et toujours dans le collectif. Pour conclure l’année scolaire, différentes prestations des élèves sont organisées dans le parc du Conservatoire, représentant la diversité, en musique, danse et théâtre et toujours dans le collectif. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville