Conservatoire d’Espace Naturel-Centre Val de Loire site naturel des rives de Loire,Beaugency, 26 mars 2022, Beaugency.

Conservatoire d’Espace Naturel-Centre Val de Loire

du samedi 26 mars au samedi 8 octobre à site naturel des rives de Loire, Beaugency

Samedi 26 mars: Découvrez la Vannerie Sauvage Rdv à 14h30 Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche et outils de coupe Venez vous initier à la Vannerie sauvage sur les Rives de Beaugency. Fabrication de panier, vannerie spiralée ou encore haie plessée n’auront plus de secrets pour vous. Samedi 21 mai: Les oiseaux font leur fête sur Beaugency Rdv à 14h00 Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche et jumelles Profitez de la fête de la nature pour découvrir le spectacle des mouettes et sternes sur l’ENS des Rives de Beaugency. Samedi 17 septembre: Le Castor, un patrimoine Balgentien Rdv à 14h00 Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche et jumelles Véritable symbole de notre Loire sauvage, le Castor d’Europe est aujourd’hui bien présent sur l’ENS des Rives de Beaugency. Laissez-vous conter son histoire lors des Journées Européennes du Patrimoine. Samedi 8 octobre: Une journée au service de la Biodiversité Rdv à 13h30 Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche Envie d’aider la nature, le Conservatoire d’espaces naturels vous attend lors de cet après-midi de convivialité sur l’ENS des Rives de Beaugency Pour chaque animation, l’inscription est obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturel au 06 15 77 44 35 au plus tard la veille de l’animation. Durée pour chaque date entre 2 et 3 h

gratuit- Inscription obligatoire jusqu’à la veille de l’animation

Animations Conservatoire d’Espace Naturel-Centre Val de Loire

site naturel des rives de Loire,Beaugency beaugency Beaugency Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T17:30:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-09-17T14:00:00 2022-09-17T17:00:00;2022-10-08T13:30:00 2022-10-08T16:30:00