OuVERTures / Kantika / Oiseaux chanteurs Samedi 26 août, 18h00 Conservatoire des Meules et Pavés du bassin d’Epernon

Le programme musical «Oiseaux chanteurs» emmène les auditeurs dans un univers médiéval (XIIe-XIVe siècle) où la nature est célébrée à travers des chansons poétiques de troubadours et de trouvères. A travers l’histoire, les oiseaux ont toujours été une source d’inspiration pour les artistes. Ainsi, les manuscrits médiévaux étaient souvent décorés de dessin d’oiseaux pour embellir les textes religieux et profanes. Chez les poètes médiévaux les oiseaux représentent la liberté, la pureté, la loyauté et l’amour. Les chansons médiévales étaient écrites dans les langues vernaculaires telles que l’ancien français, l’italien, l’espagnol ou l’anglais moyen.

Les trois musiciens de l’ensemble Kantika redonnent vie à ces chansons médiévales sur les oiseaux, en capturant la subtilité du dialogue entre la voix de l’oiseau et celle de la chanteuse qui raconte une histoire d’amour. Les instruments utilisés, tels que les flûtes à bec, la balalaïka et le qanun, apportent une texture délicate et complexe à l’ensemble de l’interprétation. Le programme «Oiseaux chanteurs» invite à un voyage musical unique qui célèbre la beauté et la magie de la nature.

Conservatoire des Meules et Pavés du bassin d'Epernon 23 avenue de la Prairie 28230 Épernon Le Conservatoire des Meules et Pavés d'Epernon raconte par le détail, la vie sociale, le travail des carriers et tailleurs de pierres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T18:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:45:00+02:00

© Ensemble Kantika