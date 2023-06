OuVERTures / Alla francesca / Tre donne belle Conservatoire des Meules et Pavés du bassin d’Epernon Épernon, 8 juillet 2023, Épernon.

OuVERTures / Alla francesca / Tre donne belle Samedi 8 juillet, 18h00 Conservatoire des Meules et Pavés du bassin d’Epernon

Tre donne belle

Alla francesca :

Vivabiancaluna Biffi : chant, viola d’arco, conception du programme / Christel Boiron : chant / Brigitte Lesne : chant, harpe gothique

Villanelle et autres chansons polyphoniques italiennes, entre Renaissance tardive et début du baroque, nous parlent des yeux et du regard, avec des compositions de Monteverdi, Palestrina, Costanzo Festa, Luca Marenzio, parmi d’autres. Un concert fait entièrement de mémoire et légèrement chorégraphié, où chaque chanson, traitée comme une petite saynète, raconte sa propre histoire. (CD paru en 2023)

Alla francesca – Production Centre de musique médiévale de Paris avec le soutien de la DRAC Île-de-France et de la SPEDIDAM – contact@allafrancesca.fr – www.allafrancesca.fr

Conservatoire des Meules et Pavés du bassin d’Epernon 23 avenue de la Prairie 28230 Épernon Épernon 28230 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33237836147 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052679712707 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052679712707 [{« link »: « mailto:contact@allafrancesca.fr »}, {« link »: « http://www.allafrancesca.fr »}] Le Conservatoire des Meules et Pavés d’Epernon raconte par le détail, la vie sociale, le travail des carriers et tailleurs de pierres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:45:00+02:00

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:45:00+02:00

© Centre de musique médiévale de Paris