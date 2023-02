Animation musicale par les Canons d’Assat Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn Assat Catégories d’Évènement: Assat

Pyrénées-Atlantiques

Animation musicale par les Canons d’Assat Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn, 4 juin 2023, Assat. Animation musicale par les Canons d’Assat Dimanche 4 juin, 11h00 Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn

Entrée et participation libre.

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap moteur;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap psychique mi;ii;vi;pi Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn 3 bis route du Bois, 64510 Assat, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Route départementale D215

05 59 60 78 03 http://www.clab.fr Jardin et verger conservatoires composés de nombreuses variétés anciennes de légumes, plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales ; ainsi qu’une centaine de variétés anciennes de fruitiers, dont une collection de soixante-dix pommiers du massif pyrénéen et de la région, et d’une haie fruitière de 150 arbustes composée de 32 espèces différentes. L’ensemble est cultivé suivant les techniques de conservation du sol et de l’agroforesterie. Superficie : 6500 m² Venez découvrir les Canons d’Assat à l’occassion des rendez-vous aux jardins 2023 !

Début de l’animation à 11h dans un cadre verdoyant et convivial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00

2023-06-04T12:00:00+02:00 © Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn

Détails Catégories d’Évènement: Assat, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn Adresse 3 bis route du Bois, 64510 Assat, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Ville Assat lieuville Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn Assat Departement Pyrénées-Atlantiques

Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn Assat Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assat/

Animation musicale par les Canons d’Assat Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn 2023-06-04 was last modified: by Animation musicale par les Canons d’Assat Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn 4 juin 2023 Assat Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn Assat

Assat Pyrénées-Atlantiques