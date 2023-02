Visites guidées du Jardin-Verger Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn, 3 juin 2023, Assat.

Visites guidées du Jardin-Verger 3 et 4 juin Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn

Le tarif de la visite guidée est de 8€. Gratuit pour les moins de 10 ans. Tarif réduit pour les adhérents.

Rendez-vous aux jardins 2023

Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn 3 bis route du Bois, 64510 Assat, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Route départementale D215

05 59 60 78 03 http://www.clab.fr Jardin et verger conservatoires composés de nombreuses variétés anciennes de légumes, plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales ; ainsi qu’une centaine de variétés anciennes de fruitiers, dont une collection de soixante-dix pommiers du massif pyrénéen et de la région, et d’une haie fruitière de 150 arbustes composée de 32 espèces différentes. L’ensemble est cultivé suivant les techniques de conservation du sol et de l’agroforesterie. Superficie : 6500 m²

Venez découvrir le Jardin Verger en visite accompagnée à 11h, 14h et 16h !

Passionné et bénévole de la première heure, Hubert vous racontera de belles histoires sur les plantes et leurs relations avec les hommes depuis la nuit des temps…

D’une durée de 1h15 à 1h30, la visite guidée vous fera découvrir le jardin-verger conservatoire d’une manière atypique !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00

2023-06-04T17:30:00+02:00

© Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn