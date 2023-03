Découverte des techniques des dentelles bayeusaines conservatoire des dentelles de Bayeux, 27 mars 2023, Bayeux.

Découverte des techniques des dentelles bayeusaines 27 mars – 2 avril conservatoire des dentelles de Bayeux

Durant cette semaine, venez découvrir les techniques de la dentelle à l’aiguille et de la dentelle aux fuseaux.

Ces deux techniques d’artisanat d’art sont toujours présentes à Bayeux, au sein de la maison d’Adam et Eve, face à la cathédrale.

Des démonstrations de dentelle à l’aiguille et de dentelle aux fuseaux seront effectuées tout au long de la semaine afin de permettre de comprendre les gestes et étapes nécessaires à la réalisation de la dentelle.

Il sera également proposé de participer à des ateliers d’initiation à la dentelle aux fuseaux, pour le jeune public à partir de 12 ans et plus, le matin à 10h et l’aprés-midi à 14h, sur réservation téléphonique à effectuer la veille de votre visite et une participation financière vous sera réclamée.

conservatoire des dentelles de Bayeux 6 rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00 – 2023-03-27T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

dentelle artisanat

©Normandie MKT