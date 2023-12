Salons de musique du Conservatoire Conservatoire de Viroflay Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Salons de musique du Conservatoire
Mercredi 24 janvier 2024, 18h30
Conservatoire de Viroflay
Viroflay
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous conviviaux et lieux d'expression privilégiés reflétant toute la diversité des disciplines enseignées, les « Salons de musique » sont l'occasion de faire entendre, sur des programmes courts, petits et grands élèves.

Conservatoire de Viroflay
17 Rue Jean Rey, 78220 Viroflay

