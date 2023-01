Mini-stage de chant – Musiques traditionnelles de Normandie Conservatoire de Vire Normandie, Vire-Normandie (14)

Mini-stage de chant – Musiques traditionnelles de Normandie Conservatoire de Vire Normandie, Vire-Normandie (14), 3 juin 2023, . Mini-stage de chant – Musiques traditionnelles de Normandie Samedi 3 juin, 14h00 Conservatoire de Vire Normandie, Vire-Normandie (14)

6€

organisé par La Loure Conservatoire de Vire Normandie, Vire-Normandie (14) 2, Rue des Cordeliers Conservatoire de Vire Normandie, 14500 Vire-Normandie, France [{« link »: « mailto:contact@laloure.org »}, {« link »: « https://laloure.org/spip.php?article755 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40622 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Vous aimez chanter ? Vous souhaitez découvrir le chant traditionnel ? Ce cycle de mini-stages est pour vous ! Chants à danser, complaintes, chants à la marche sont au programme de cette nouvelle formule qui permet une approche des répertoires mais aussi des techniques vocales liées au chant traditionnel. Intervenant : Yvon Davy, chanteur, collecteur et musicien au sein de La Loure. Quand : les samedi 22 octobre, 3 décembre, 4 février, 1er avril et 3 juin, de 14h00 à 17h00. Il est possible de venir pour un seul stage ou sur toute l’année. Tarifs : 6 € la séance + adhésion à La Loure (15 €/22€/10€ – individuel/couple/moins de 18 ans). Pour le découvrir : venez assister à une séance, librement, pour vous faire une idée ! Contact et réservation : 02 31 68 73 49 / contact@laloure.org https://laloure.org/spip.php?article755 source : événement Mini-stage de chant – Musiques traditionnelles de Normandie publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00

2023-06-03T17:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Conservatoire de Vire Normandie, Vire-Normandie (14) Adresse 2, Rue des Cordeliers Conservatoire de Vire Normandie, 14500 Vire-Normandie, France Age maximum 110 lieuville Conservatoire de Vire Normandie, Vire-Normandie (14)

Conservatoire de Vire Normandie, Vire-Normandie (14) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//