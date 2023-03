Orchestre d’harmonie junior Conservatoire de Vichy Communauté Cusset Cusset Catégories d’Évènement: Allier

Cusset

Orchestre d’harmonie junior Conservatoire de Vichy Communauté, 31 mai 2023, Cusset Cusset. Orchestre d’harmonie junior Avenue de la Liberté Conservatoire de Vichy Communauté Cusset Allier Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté

2023-05-31 17:30:00 17:30:00 – 2023-05-31 18:30:00 18:30:00

Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté

Cusset

Allier Cusset . Orchestre d’harmonie junior du Conservatoire de Vichy Communauté.



Classique, jazz et musiques de film seront au rendez-vous pour ce

moment musical proposé par les élèves vents du conservatoire. Le Conservatoire de Vichy Communauté Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté Cusset

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Cusset Allier Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté Ville Cusset Cusset Departement Allier Tarif Lieu Ville Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté Cusset

Cusset Cusset Cusset Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cusset cusset/

Orchestre d’harmonie junior Conservatoire de Vichy Communauté 2023-05-31 was last modified: by Orchestre d’harmonie junior Conservatoire de Vichy Communauté Cusset 31 mai 2023 Allier Avenue de la Liberté Conservatoire de Vichy Communauté Cusset Allier Conservatoire de Vichy Communauté Cusset Cusset

Cusset Cusset Allier