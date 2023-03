Le Big Band du Conservatoire et le Berliner JugendJazzOrchester Conservatoire de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Le Big Band du Conservatoire et le Berliner JugendJazzOrchester Conservatoire de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy, 27 mars 2023, Versailles. Le Big Band du Conservatoire et le Berliner JugendJazzOrchester Lundi 27 mars, 20h00 Conservatoire de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Le Berliner JugendJazzOrchester a récemment pris un nouveau départ. La formation classique du Big Band comprend 25 musiciens âgés de 15 à 25 ans qui partagent un large éventail musical. Savoir-faire instrumental, enthousiasme et passion pour la musique les guident. Dirigé par Sylvain Beuf, le Big band de Versailles Grand Parc est essentiellement constitué d’étudiants en parcours préprofessionnel qui jouent aussi bien les répertoires classiques que des écritures plus contemporaines du jazz. Conservatoire de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

