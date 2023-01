Heure du conte musical Conservatoire de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Heure du conte musical Conservatoire de Rouen, 29 mars 2023, Rouen. Heure du conte musical Mercredi 29 mars, 16h00 Conservatoire de Rouen Dis-moi Dix mots Conservatoire de Rouen 50 avenue de la Porte des champs 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie On ne présente plus « Dis-moi dix mots », opération nationale de sensibilisation à la langue française organisée par le Ministère de la Culture, tant son succès est grandissant chaque année. Des collégiens en classe à horaires aménagés et leurs professeurs du Conservatoire de Rouen, Sophie Penitzka et Maximin Catineau, jouent à tous les temps avec les dix mots en synchronisant leurs chants, textes, danses et instruments.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T16:00:00+02:00

2023-03-29T17:00:00+02:00 Conservatoire de Rouen

