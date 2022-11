Les Tout Petits Concerts de la Chapelle des Flandres Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les Tout Petits Concerts de la Chapelle des Flandres Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux, 26 janvier 2023, Roubaix. Les Tout Petits Concerts de la Chapelle des Flandres Jeudi 26 janvier 2023, 18h30 Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux

Entrée gratuite

Le pôle d’art vocal de la Chapelle des Flandres vous embarque le temps d’une rencontre dans l’univers d’un musicien, d’un style en particulier et volontiers vers le patrimoine de la région handicap moteur mi Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux 80 rue de Lille 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Le pôle d’art vocal La Chapelle des Flandres, présent sur

Roubaix depuis 35 ans offre cette saison une nouvelle présencedans les murs du Conservatoire avec Les Tout Petits Concerts. La thématique nous embarque le temps d’une rencontre dans

l’univers d’un musicien ou d’un style en particulier. Chacun de

ces concerts est aussi l’occasion de découvrir un patrimoine

parfois oublié. « Baroque, vous avez dit baroque ? », « Mais qui êtes-vous Mr William Byrd ? », « filatures, tablatures, briques roubaisiennes en musique », sont au programme de nos Tout Petits Concerts 2023. L’association musicale roubaisienne développe le chant dans

toutes ses activités : pédagogie, ateliers de création, master classe, conférences, répétitions publiques, production de concerts,stages, échanges. Les choix musicaux se portent volontiers vers le patrimoine de

la région en particulier. Aussi c’est tout naturellement que la

musique franco-flamande de la Renaissance est une spécialité

de l’ensemble. Christophe Gautier,

Directeur artistique de la Chapelle des Flandres.

Trompettiste et chef d’orchestre, il se spécialise en chant et

participe à nombreuses productions lyriques ou d’oratorio au

sein d’ensembles prestigieux comme A Sei Voci, Le Concert

Spirituel, Les Arts Florissants, ou encore Le Parlement de Musique.

Son répertoire de soliste s’étend du grégorien aux créations

contemporaines en passant par Mozart, Brahms, Duruflé et Fauré

pour leurs Requiem, Lully, Rameau, Haendel et Bach Un jeudi par mois à 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:30:00+01:00

2023-01-26T20:00:00+01:00 Chapelle des Flandres

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Centre Ville Roubaix Age maximum 99 lieuville Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux Roubaix Departement Nord

Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Les Tout Petits Concerts de la Chapelle des Flandres Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux 2023-01-26 was last modified: by Les Tout Petits Concerts de la Chapelle des Flandres Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux 26 janvier 2023 Conservatoire de Roubaix Salle Robert Caillaux Roubaix roubaix

Roubaix Nord