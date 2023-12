L’Orchestre de Cuivres d’Amiens Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 13 avril 2024 18:00, Roubaix.

L’Orchestre de Cuivres d’Amiens Samedi 13 avril 2024, 20h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 7/5 euros

Le programme que propose cet ensemble s’étend à travers le temps (depuis les arrangements de fanfares de la Renaissance jusqu’aux compositions contemporaines) et les genres musicaux (entre les marches appréciées des Brass Band anglo-saxons et les morceaux de concours).

L’orchestre est à la fois l’héritier des fameux Brass Band anglais et des ensembles plus solennels et prestigieux des grandes fanfares françaises mises en valeur par Lully.

Dirigés par Eric Brisse, professeur de Cor au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole, les musiciens veulent sortir des sentiers battus pour offrir à leur public des concerts éclectiques et de qualité.

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

Crd