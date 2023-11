La boîte à joujoux Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix La boîte à joujoux Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 10 février 2024, Roubaix. La boîte à joujoux Samedi 10 février 2024, 16h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 4 euros Les boîtes à joujoux sont des sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des personnes. Ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à joujoux dans lesquelles les personnes vivent comme des jouets. Des poupées dansaient. Un soldat vit l’une d’elles et en tomba amoureux, mais la poupée avait déjà donné son cœur à un polichinelle paresseux, frivole et querelleur… Plongez dans la féerie imaginée par Claude Debussy en 1913 en compagnie des élèves du Ballet du Nord, de Charles Compagnie, récitant, d’Amaury Breyne, piano et Pierre Pouillaude, flûtes.

Sabrina Del Gallo, Chorégraphie

Sabrina Del Gallo, Chorégraphie

Avec la participation des élèves CPES1 Contemporain de l'école du Ballet du Nord Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix

