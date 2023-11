Histoires sans paroles Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 3 février 2024, Roubaix.

Histoires sans paroles Samedi 3 février 2024, 20h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 7/5 euros

Ensemble de musique de chambre particulièrement original, ce trio mêle les sonorités douces et brillantes de deux flûtes traversières à la richesse acoustique du piano.

Ces trois artistes de talent vous proposeront des « histoires sans paroles », un programme entièrement dédié à la musique vocale romantique, alliant virtuosité, élégance et émotion : airs d’opéra et opérettes célèbres (Verdi, Bizet, Delibes, Offenbach, Kalman) et Lieder allemands (Schubert, Mendelssohn) apparaîtront sous un nouveau jour, transcrits par Anne Delecroix ou variés par de grands noms de la flûte tels que Böhm, Köhler, ou encore Doppler.

Anne Delecroix, Arrangements et piano

Ludivine Moreau et Pierre Pouillaude, Flûtes

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-roubaix.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:30:00+01:00

