Dansons en trio… Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Dansons en trio… Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 26 janvier 2024, Roubaix. Dansons en trio… Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 7/5 euros Le trio Lachrima est un trio original pour flûte, clarinette (ou clarinette basse) et piano, fondé en 2022 par trois musiciennes de la métropole lilloise passionnées par la musique de chambre, mais aussi par la pédagogie. Il vous propose de partir à la découverte des danses utilisées par les compositeurs depuis le XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Le concert se veut participatif, ludique et familial. Entre Pavane, Rigaudon, Tarentelle, Menuet, et bien d’autres danses, la musique sera rythmée ! Ensemble Lachrima :

Christelle Raux, Piano

Marion Pottier, Flûte

Laura Schmit, Clarinette Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00 musique danse Conservatoire de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix latitude longitude 50.686488;3.170035

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/